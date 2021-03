Per i sondaggi Fratelli d’Italia è il secondo partito dopo la Lega

Roma – Per l’istituto Demopolis il partito di Giorgia Meloni è il secondo in Italia dopo la Lega avendo sorpassato il Partito Democratico che perde la seconda posizione dopo averla occupata per molti mesi. Fd’I compie l’impresa grazie a un rialzo di quasi un punto percentuale dal 14 febbraio scorso, mentre i democratici perdono due punti e mezzo. Sono diversi i motivi che hanno portato il Pd a subire il sorpasso di Fratelli d’Italia, tra tutti il ritorno in campo di Giuseppe Conte, le dimissioni di Nicola Zingaretti dalla segreteria del partito e l’aver accettato di creare un nuovo governo insieme a Lega Nord e Forza Italia.

Ma è tutto il Centrodestra a salire con la Lega Nord di Matteo Salvini che guadagna un punto percentuale, portandosi di nuovo sopra il 23% e mettendo tra sé e il secondo posto una distanza di oltre cinque punti percentuali. La Lega ha approfittato al meglio della crisi attraversata dal Partito democratico, guadagnando oltre due punti percentuali sui Dem. Cresce Forza Italia: il partito del Cavaliere recupera poco meno di mezzo punto, ponendosi come forza politica “mediana” dello scacchiere politico italiano.

Risale il Movimento 5 Stelle grazie alla nomina di Giuseppe Conte alla guida del partito di Grillo che guadagna 3,4 punti percentuali nell’arco di un mese, avvicinandosi a un solo punto dal Partito democratico.

Lega Nord: 23,2% (+0,9)

Fratelli d’Italia: 18,0% (+0,8)

Partito democratico: 17,5% (-2,5)

Movimento 5 Stelle: 16,4% (+3,4)

Forza Italia: 8,3% (+0,3)

Sinistra Italiana-Leu: 3,6%

Azione: 2,7%

Italia Viva: 2,0%