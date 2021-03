Pugilato: morto a 66 anni l’ex campione del mondo Marvin Hagler, nel 2008 fu premiato al Museo dei Campionissimi di Novi

Novi Ligure – Era un po’ novese Marvin Hagler, pugile statunitense campione del mondo dei pesi medi tra il 1980 e il 1987. La capitale liguro-piemontese lo aveva “adottato” nel 2008 quando, nel corso di una bella e toccante cerimonia al “Museo dei Campionissimi”, gli attribuì il premio Internazionale “Coppi e Girardengo Souvenir”. Fu una serata di grande festa dello sport alla quale presero parte anche Antonio Rossi, pluricampione olimpico nella canoa, Edoardo Mangiarotti, l’atleta italiano più medagliato di sempre ai Giochi, Klaus Dibiasi, leggendario tuffatore, anche lui pluricampione olimpico, Stephen Roche, vincitore nel 1987 di Giro d’Italia, Tour de France e Mondiale e Roberto La Barbera, argento alle Paralimpiadi di Atene 2004 nel salto in lungo. Marvin detto “Marvelous” è morto due giorni fa probabilmente di infarto all’età di 66 anni nella sua casa nel New Hampshire (Usa). In un post sulla sua pagina Facebook la moglie Kay G. Hagler ha dato il triste annuncio: “Mi dispiace fare un annuncio molto triste. Oggi purtroppo il mio amato marito Marvelous Marvin è morto inaspettatamente. La nostra famiglia chiede di rispettare la privacy in questo momento difficile”, conclude il post.