Aggiudicati i lavori per il parcheggio in zona Bagni ad Acqui Terme

Acqui Terme – C’è un vincitore nella gara per affidare la costruzione dei posti auto in zona Bagni ad Acqui Terme. Si tratta dell’impresa siciliana Luican Group, che ha presentato una proposta al ribasso del 27,5% su una base di gara di 110.261 euro. In cinque hanno aderito alla manifestazione di interesse bandita da Palazzo Levi. Tre, alla fine, hanno inviato una proposta concreta. Il cantiere dovrà aprirsi e procedere a passo spedito. L’area scelta da Palazzo Levi ha una superficie di 1.200 metri quadrati, nel prato che si trova di fronte alla piscina, su viale Antiche Terme. Saranno costruiti 80 stalli, ma ci saranno, anche, una nuova pavimentazione, lampioni, arredo urbano, alberi e aiuole, che interesseranno, in parte, anche un tratto del viale.