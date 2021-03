Ciclismo: la Milano-Sanremo 2021 sarà interamente trasmessa in diretta tv sulla Rai

Alessandria – La Milano – Sanremo 2021 sarà interamente coperta dalla diretta Rai. Una decisione storica, nell’ambito della Classicissima di ciclismo, dettata dal delicato momento che sta vivendo l’Italia con le restrizioni anti-covid e buona parte del Paese in zona rossa. A partire dalle nove e un quarto le telecamere della Rai trasmetteranno live l’evento sul canale RaiSport, sin dal ritrovo di Piazza Castello a Milano. Una scelta storica quella della tv di Stato, dedicata agli appassionati di ciclismo che non potranno seguire la corsa sulle strade. Una bella vetrina però anche per le località che ospiteranno il passaggio dei ciclisti e per quanto concerne la provincia di Alessandria il Novese, il Tortonese e l’Acquese.

Alle 14 la diretta si sposterà poi su Rai 2 con la trasmissione degli ultimi chilometri fino all’arrivo in via Roma a Sanremo.