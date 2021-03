Pallacanestro Serie A2: obiettivo playoff

Tortona – Dopo la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, arriva un secondo importante obiettivo stagionale per Bertram Derthona. In virtù dei risultati maturati domenica nel Girone Verde del campionato di Serie A2, i Leoni tortonesi sono già certi di un posto nel prossimo Girone Bianco, quello delle prime, in cui scenderà in campo, in partite di andata e ritorno, contro le 3 migliori squadre del Girone Rosso al termine della stagione regolamentare. Grazie a un ruolino di marcia fatto di 17 vittorie in 23 incontri, i Bianconeri hanno totalizzato 34 punti fino a questo momento della stagione: una classifica migliorabile solamente da Torino, 28 punti con 4 gare ancora da recuperare e Urania Milano, 24 punti con 5 partite da giocare per completare la stagione. Le sconfitte di Udine, Piacenza e Treviglio, rispettivamente contro Torino, Biella e Casale Monferrato, hanno permesso al Derthona di ottenere la matematica certezza di accedere al girone delle prime con addirittura 3 turni di anticipo. Le sfide contro Bergamo, Casale Monferrato e Udine quindi, definiranno solo il piazzamento conclusivo della formazione allenata da coach Ramondino al termine della stagione regolamentare, significativo ma non decisivo ai fini del prosieguo della stagione. Perché nella seconda fase ogni compagine si porterà dietro solo ed esclusivamente i punti fatti negli scontri diretti contro le squadre che saranno nello stesso girone della fase a orologio, non quelli della classifica generale. Al termine dei match contro le prime tre dell’altro girone, ad oggi Forlì, Napoli e Scafati, ancora nessuna senza l’aritmetica certezza, si stilerà la classifica definitiva valevole per i primi sei posti della griglia playoff. Quella sì decisiva per il piazzamento della fase decisiva del torneo.

Intanto in casa Derthona, reduce dalla sconfitta contro Mantova, si lavora al recupero di Tavernelli e Fabi. Il primo è stato bloccato da un affaticamento muscolare prima della gara contro Mantova mentre il secondo deve ancora recuperare al meglio la condizione dopo un lungo stop. Domenica 21 marzo Bertram Derthona sarà impegnato in casa contro Bergamo.