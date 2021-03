Prima insultano l’autista e poi mandano in panne il bus: denunciati sette minorenni

Alessandria – Avevano mandato in panne l’autobus azionando l’apertura d’emergenza e dandosi subito dopo alla fuga. A finire nei guai, per il reato di interruzione di pubblico servizio, sono sette minorenni che domenica erano saliti sul mezzo pubblico in direzione via Boves senza avere il biglietto. Dopo aver insultato l’autista avevano azionato l’apertura di emergenza, mandando “in panne” il bus. Scappata a piedi verso via Boves, la banda di minorenni è stata presto rintracciata dalla Polizia e portata in Questura dai poliziotti delle Volanti, che hanno poi fatto scattare la denuncia in concorso.