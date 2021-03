Via Roma a Serravalle Scrivia soggetta a restyling: sarà raddoppiata

Serravalle Scrivia – Via Roma sarà raddoppiata. Il progetto di restyling della strada di Serravalle Scrivia che corre lungo la ferrovia ha superato l’ostacolo più difficile ossia quello della Soprintendenza per la soddisfazione di Alberto Carbone, sindaco di Serravalle. La strada sarà, dunque, raddoppiata fino a piazza Caduti per convogliare in quel tratto anche il traffico proveniente da Novi. In questo modo, la parte finale della parallela Via Berthoud diventerà pedonale, primo passo per rivitalizzare un centro storico abbandonato da decenni. In Consiglio comunale la maggioranza e i gruppi di minoranza rappresentati da Francesco Scaiola e Pasquale Vecchi hanno approvato la delibera con la quale si chiede al commissario di governo del Terzo valico, Carmine Mauceri, di inserire il progetto nel cosiddetto Progetto condiviso con gli altri dieci Comuni alessandrini. Con questo raddoppio numerosi edifici di via Roma saranno abbattuti o tagliati per fare spazio alla strada: la Soprintendenza, e anche la commissione regionale per gli insediamenti d’interesse storico artistico, avevano bocciato la proposta poiché il centro è di origine medievale. Per l’intera operazione servono 18 milioni di euro, al momento, in totale, ce ne sono 12,4. Il sindaco Carbone ha annunciato che in futuro il raddoppio potrebbe proseguire fino a piazza Coppi, “unica possibilità per salvare il centro storico, che altrimenti ci verrà in testa” come sottolineato dall’assessore Claudio Barbieri.