Grigi: contro il Renate atteso un pronto riscatto dopo il brutto ko di Piacenza

Alessandria – Servirà un riscatto immediato per l’Alessandria che domani pomeriggio, alle tre, riceverà al “Mocca” la visita del Renate, terza forza del campionato, nel match valido per la 31° giornata del campionato di Serie C Girone A. I Grigi sono reduci dalla sconfitta di domenica in casa del Piacenza, un 1-0 figlio di un match davvero sottotono da parte dei ragazzi allenati da mister Longo.

“Il riscatto? È un obbligo – ha dichiarato in conferenza stampa il mister dell’Alessandria Moreno Longo – con il piglio giusto, che è quello combattivo di calciatori che vanno dentro al campo e non mollano per 95’. Quando manca questa base si fa fatica con tutti. A livello nervoso mi aspetto una partita di ottimo impatto. La battuta d’arresto fa parte di un percorso – ha proseguito Longo – non la si vorrebbe mai viverla ma a volte si cresce di più con una sconfitta che con una vittoria. Io sto scoprendo quelli che sono pregi e difetti di questo gruppo e la battuta d’arresto ci fa pensare che nel momento del salto di qualità, cosa che si è già verificata in passato, questa squadra ha denotato dei problemi sui quali dobbiamo lavorare per migliorare.”

Restano otto partite al termine della stagione, otto sfide che saranno altrettanti importanti esami per la compagine mandrogna: “Per i miei giocatori queste sono otto partite più i playoff per dimostrare di poter essere da Alessandria. Che significa non solo essere validi giocatori, ma avere anche caratterialità che deve contraddistinguere. Voglio circondarmi di persone che hanno queste caratteristiche, perché i risultati arrivano più con queste che con la qualità, che sicuramente noi abbiamo. Ma la mancanza di carattere è troppo importante, chi vorrà dimostrare di averlo avrà la possibilità di farlo” ha sottolineato Longo.

Nel girone di ritorno il Renate non è stato quello dell’andata ma resta avversario ostico, una squadra che punta sulla valorizzazione dei giovani e dei giocatori provenienti da categorie inferiori.

Per quanto concerne l’infermeria grigia arrivano buone notizie: Mora è recuperato e sarà convocato mentre Mustacchio, non entrato nel match con il Piacenza, partirà dalla panchina. Solo Frediani è ancora ai box.