Pallacanestro Serie A2: JB Monferrato ospite di Reale Mutua Torino

Casale Monferrato – Turno infrasettimanale per la JB Monferrato che questa sera, palla a due alle sette, sarà di scena al Pala Gianni Asti di Torino per affrontare la Reale Mutua di coach Cavina nel match valido per il recupero dell’11° giornata del campionato di pallacanestro di serie A2 Girone Verde. Il roster torinese è l’unica squadra non ancora affrontata dai monferrini in questa stagione, ritorno al PalaFerraris fissato per il 7 di aprile, ed al momento occupa il secondo posto in classifica con un record di 14 vinte e 5 perse. Miglior realizzatore della squadra torinese è il centro Ousmane Diop, che viaggia a 17.9 punti di media con anche il 42% da tre punti. Tra gli italiani, invece, occhi puntati su Mirza Alibegovic, che viaggia a 12.1 punti a partita.