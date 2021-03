Schianto tra due auto in viale Teresa Michel: morta una sessantaseienne di Valenza

Alessandria – Grave incidente stradale, nel primo pomeriggio, ad Alessandria in viale Teresa Michel vicino all’incrocio con Lungo Tanaro Magenta, poco prima dell’una. A rimanere coinvolte sono state due auto, una Land Rover e una Fiat Panda: la donna al volante della Panda, Maura Bosi, 66 anni, ha perso la vita. La donna, residente a Valenza, era rimasta incastrata nella sua auto. Rianimata dai sanitari del 118, era stata poi trasportata in gravi condizioni all’Ospedale Civile Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo ma è spirata poco dopo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale di Alessandria. Tra le ipotesi su quanto accaduto un possibile malore della donna ma la dinamica è ancora in corso.

La persona al volante del Land Rover, Riccardo Cabella, 24 anni, è stata trasportata al Pronto soccorso. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.