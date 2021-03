Autostradale prevale sui romani della Trotta Bus Service e diventa proprietaria della Saamo di Ovada

Ovada – Oltre all’Arfea di Alessandria anche la Saamo di Ovada. Autostradale srl, esercitando il diritto di prelazione, come sua facoltà in quanto socio di Scat, il consorzio provinciale di trasporto su gomma di cui fa parte anche Saamo, ha battuto la concorrenza dei romani di Trotta Bus Services diventando la nuova proprietaria dell’azienda di trasporti ovadese. Una mossa fatta per assorbire nella sua galassia la Saamo al prezzo di 206.500 euro, pari all’offerta vincitrice dell’asta di vendita, vale a dire quella di Trotta. Le voci su un possibile “passo in avanti” dell’azienda della famiglia Zoncada nella vicenda Saamo circolavano già da tempo ma l’azienda ha lasciato trascorrere quasi tutti i 45 giorni concessi dalla legge ai soci di un consorzio per esercitare il diritto di prelazione. Poi, ha rotto gli indugi.

“Ci siamo mossi, come consentito, in qualità di soci di Scat – spiega l’amministratore delegato di Autostradale, Egidio Zoncada – non appena possibile, ci confronteremo anche con i Comuni del territorio. Aspettiamo la conclusione delle pratiche”. A quanto trapela, servirà ancora un passaggio dall’Agenzia piemontese per la mobilità, poi si passerà dal notaio.

Soddisfatto Paolo Lantero, sindaco di Ovada: “credo che avere come nuova proprietaria della Saamo un’azienda che già opera sulle nostre colline, che le conosce e capisce le nostre esigenze, sia un vantaggio. In più, la vicinanza geografica non guasterà in caso di bisogno”. Nei prossimi mesi si attende una revisione obbligata del servizio. Un punto, questo, sul quale è stato chiaro il primo cittadino ovadese: “il modello attuale non sta in piedi, che un’azienda si chiami Saamo o in un altro modo. Andrà rivisto. Una realtà di dimensioni maggiori consentirà economie di scala, magari l’uso di mezzi più piccoli, tagliando le corse doppione. Vedremo cosa proporranno, fermo restando che vanno garantiti collegamenti adeguati tra Ovada e i paesi”. Possibile anche che il marchio Saamo sparisca dalle fiancate dei bus ma su questo punto, come sottolineato da Zoncada, “non siamo ancora in grado di rispondere”.

Esiste un’altra società di trasporti pubblici che potrebbe essere messa in vendita dai Comuni consorziati, si tratta del Cit che a questo punto, potrebbe essere interessante ad Autostradale per allargare il servizio, renderlo più competitivo e far sì che il consorzio proprietario non si sveni ulteriormente per appianare le perdite.