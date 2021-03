Da Prefettura Alessandria: per la Gara ciclistica “Milano – Sanremo” sospensione della circolazione

Sabato 20 marzo il territorio della provincia sarà interessato dal transito della gara ciclistica internazionale denominata “112° Milano – Sanremo”.

In previsione di tale evento, lo scorso 11 marzo si è riunito in Prefettura il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di approfondire le problematiche di sicurezza e di incolumità legate a questa importante manifestazione sportiva e con successive riunioni tecniche sono stati pianificati i dispositivi di vigilanza per la viabilità da attivare nelle strade costituenti il percorso di gara.

Il Viceprefetto Vicario Ponta ha quindi disposto, per il 20 marzo, la temporanea sospensione della circolazione veicolare e pedonale, per tutto il percorso di gara ricompreso nel territorio provinciale.

La sospensione della circolazione, in ciascun punto del percorso, avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti ancora in corsa, da trenta minuti prima del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” fino a quindici minuti dopo il passaggio di quello col cartello mobile “fine gara ciclistica”.

Quest’anno, la gara interesserà i Comuni di:

Pontecurone, Viguzzolo, Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Basaluzzo, Capriata d’Orba, Predosa, Sezzadio, Cassine, Gamalero, Strevi, Acqui Terme, Melazzo, Cartosio, Malvicino, Pareto.

Poiché il transito della competizione potrebbe costituire motivo di assembramento nelle zone limitrofe al passaggio dei concorrenti, si richiama la scrupolosa osservanza della normativa anti Covid19 che prevede, in zona rossa, il divieto di spostamento, salvo nei casi previsti di assoluta necessità.