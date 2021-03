In crisi depressiva picchiava il marito anche davanti alla figlia minorenne e finisce a processo

Asti – Maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. Sono le accuse mosse ad una donna astigiana, finita a processo in tribunale e accusata di aver picchiato più volte il marito, anche davanti alla figlia minorenne. Ieri in aula, davanti al giudice Beconi, sono sfilati i testimoni dell’accusa, che hanno raccontato che la donna da tempo soffrirebbe di una grave forma di depressione, che, però, si sarebbe palesata con più forza dopo la nascita della figlia, nel 2015. Secondo l’accusa, da quel momento la donna avrebbe iniziato a picchiare il marito e a comportarsi in modo strano anche durante la quotidianità, lasciando spesso la casa in disordine e la figlia vicino a oggetti pericolosi della cucina. L’imputata dovrà rispondere anche di danneggiamento nei confronti della suocera, parte civile nel processo insieme al marito e alla figlia, ancora minorenne. La suocera, infatti, intervenuta durante una lite fra i due, dopo aver minacciato di chiamare i carabinieri, sarebbe stata privata del cellulare dalla donna, che glielo avrebbe gettato nel caminetto. In aula ha testimoniato anche un carabiniere, intervenuto spesso a causa delle liti fra i due, che ha raccontato di aver rinvenuto in un cassonetto alcuni documenti, presumibilmente del marito, bruciati. Secondo la consulenza tecnica d’ufficio la donna avrebbe un profilo borderline, con una evidente alterazione della percezione della realtà. Dopo gli accertamenti del caso, infatti, venne richiesta la decadenza della podestà genitoriale, in quanto la donna poteva rappresentare un pericolo per la figlia. Secondo la difesa, con l’avvocato Alberto Bazzano del Foro di Torino, si tratta di accuse inconsistenti. Non è escluso che la difesa possa richiedere una perizia, per dimostrare l’estraneità dell’imputata dalle accuse. A fine aprile, data della prossima udienza, saranno ascoltati i testimoni della difesa.