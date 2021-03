L’Alessandria batte il Renate e si rilancia in classifica

Alessandria (Alessandria 2 – Renate 0) – Una vittoria che fa morale e, soprattutto, classifica per l’Alessandria Calcio che al “Mocca” ha battuto per 2-0 il Renate nella sfida valida per la 31° giornata del campionato di calcio di Serie C Girone A.

Una vittoria che può, in teoria, essere una svolta nel campionato dell’Alessandria come anche affermato dal suo allenatore, Longo, che ha affrontato i lombardi riportando Gazzi e Casarini a centrocampo. In attacco ancora Eusepi e Arrighini dall’inizio. Mustacchio è in panchina, ma almeno un tempo si candida a giocarlo. Renate senza Giovinco, autore del gol decisivo con il Novara, dall’inizio e senza i due ex, Damonte e Ranieri.

Al 6’ Eusepi colpisce un palo e questo fa già capire il buon piglio dell’Alessandria, scesa in campo con la giusta grinta.

Alla mezz’ora i Grigi passano: Eusepi apre per Celia a sinistra, sul cross ci mette il piede Possenti per anticipare Arrighini e spiazza Gemello. Autorete.

Al 42′ Renate pericoloso: su cross tagliato di Galuppini, sul secondo palo, Pisseri esce con i pugni alti.

Al 43′ giallo a Prestia: diffidato, salterà il derby con la Pro Vercelli.

Al 45′ punizione di Sini, dalla linea destra dell’area, palla che passa di poco sulla traversa.

Il primo tempo termina con l’1-0 in favore dell’Alessandria.

Nella ripresa stessi ventidue in campo.

Al 19’ raddoppia l’Alessandria: recupera palla Di Quinzio a centrocampo, lancia Arrighini che va sul fondo saltando Silva. Colpo di testa di Celia, con deviazione di Merletti.

Al 26′ punizione di Gioivinco dai 25 metri: a effetto, ma parata senza problemi.

Nel finale diversi cambi in entrambe le formazioni ma la sostanza del match non cambia. L’Alessandria vince e avanza in classifica, adesso al quarto posto a quota 53 punti.

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia (16’st Bellodi), Di Gennaro, Sini; Parodi, Casarini, Gazzi (16’st Giorno, 32’st Bruccini), Di Quinzio (32’st Chiarello), Celia (38’st Mustacchio); Eusepi, Arrighini. A disp.: Crisanto, Cosenza,, Corazza, Macchioni, Mora, , Rubin, Stanco. All.: Longo

Renate (3-4-2-1): Gemello; Merletti, Silva, Esposito (5’st Marano); Possenti, Kabashi (46’st Lakti), Anghileri; Galuppini (22’st Giovinco), Nocciolini; Maistrello. A disp. Bagheria, Langella, Santovito, Magli, Vicente, Burgio All.: Diana

Arbitro: Ricci di Firenze

Gol: pt 30′ autogol Possenti: st 19′ Celia

Ammoniti: Merletti, Prestia, Esposito, Gazzi, Giorno, Giovinco, Kabashi per gioco falloso

Corner: 2-2

Recuperi: 1+3

Note: giornata di sole, ventilata, terreno in discrete condizioni. Si gioca senza pubblico. Un minuto di raccoglimento per il viceallenatore della Cavese Vanacore.