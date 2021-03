Pallacanestro Serie A2: JB Monferrato espugna il Pala Gianni Asti, battuta Reale Mutua Torino

Torino (Reale Mutua Torino 73 – JB Monferrato 77) – Vittoria fondamentale, per morale e classifica, della JB Monferrato che al Pala Gianni Asti ha battuto 77-73 la Reale Mutua Torino nel match valido per il recupero dell’11° giornata del campionato di pallacanestro di Serie A2 Girone Verde. Mattatore di serata Lucio Redivo che con i suoi 26 punti conditi da 8 assist e 41 di valutazione ispira i compagni e porta la JBM alla vittoria. È una Novipiù determinata quella che affronta Torino, un avversario che nell’ultima fase di stagione si sta dimostrando corazzata assoluta e ben strutturata per il salto di categoria. Camara mette a segno i primi punti di giornata. Poi Redivo, regolarmente in quintetto prima si scalda dalla lunetta, poi comincia a prendere la mira anche dalla linea dei tre punti. Cappelletti ispira Torino che sotto le plance ha un signor giocatore come Diop. Con Donzelli è una bella sfida. Il lungo rossoblu risponde subito all’appello con un bel piazzato. La tripla di Alibegovic porta i padroni di casa sul 11-9. Martinoni entra in campo e lascia subito il segno. Tre canestri ad ogni possesso che valgono il vantaggio 11-15. In chiusura di quarto accorcia dall’angolo Clark ma c’è ancora in tempo per una gemma in sospensione di Redivo che chiude la prima frazione sul 14-17. Luca Valentini dall’angolo porta sul +6 la JB Monferrato. Toscano si mette in proprio. Due triple in successione. 20-22. Tomasini dall’altro lato risponde pan per focaccia ma ancora Toscano da tre è in stato di grazia. Diop torna in campo e con due canestri fotocopia permette l’aggancio sul 27-27. Redi vo sforna assist come un buon panettiere. Martinoni ringrazia. Thompson tripla meravigliosa allo scadere dei 24”. Poi Alibegovic fa un 2+1 impossibile. La JB ha l’ultimo possesso in mano ma non realizza. Si va alla pausa sul 30-32. Il secondo tempo si apre con il break dei padroni di casa. Alibegovic e Cappelletti ribaltano la questione sul 37-32. La JB reagisce con Donzelli. Thompson liberato sull’angolo da tre non sbaglia. 39-37. Cappelletti ai liberi non sbaglia ma Redivo ritrova il canestro da fuori. 41-40. Liberi di Clark, poi solita azione alla Batman e Robin. Redivo accelera, Thompson schiaccia. Ancora Redivo da tre punti e la JB torna momentaneamente davanti. Tomasini sempre da tre punti non fa rimpiangere Redivo che rifiata qualche minuto in panchina. Thompson allunga ai liberi e si va all’ultimo riposo sul 47-50.

Campani risolve una situazione ingarbugliata. Martinoni la piazza, Thompson schiaccia. Alibegovic da tre vale il 52-54. Ritorna in campo Redivo. Penna trova il sorpasso sul 57-56 ma la JB non ci sta. Redivo è monumentale. Sia in area che dall’arco. La questione non cambia. Lui segna. 57-64. Torino non molla ma prima Redivo e poi Thompson ricacciano ogni tentativo di rimonta. 59-68 e Tomasini e dalla lunetta non sbaglia. La tripla di Cappelletti rovina i piani di fuga. La precisione dai liberi adesso diventa determinante. Thompson prima e Redivo ne sbagliano soltanto uno. Sembra fatta, ma ancora Diop da tre tiene vive le speranze a pochi secondi dalla sirena. L’argentino però è di ghiaccio e chiude i conti sul 73-77 finale.

Il commento di coach Andrea Valentini: “Stasera sono molto felice perché la squadra ha fatto una partita eccellente contro una delle pretendenti alla salita in A. con una difesa forte abbiamo limitato i contropiedi e concedendo poco a Torino in attacco. Siamo riusciti a mettere in campo quello preparato in settimana. Sono molto contento perché questi sono punti molto importanti per la nostra classifica. Adesso dobbiamo pensare subito a Piacenza altra partita fondamentale.

Reale Mutua Torino – Novipiù JB Monferrato 73-77 (14-17, 16-15, 17-18, 26-27)