Sabato stop temporaneo alla circolazione delle auto in provincia di Alessandria per la Milano-Sanremo

Alessandria – Sabato 20 marzo la gara ciclistica Milano-Sanremo passerà anche in provincia di Alessandria e per garantire la sicurezza dell’evento, dopo la riunione in Prefettura del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Viceprefetto Vicario ha disposto la temporanea sospensione della circolazione veicolare e pedonale, per tutto il percorso di gara compreso nel territorio provinciale. Lo stop alla circolazione, in ciascun punto del percorso, durerà solo per il periodo strettamente necessario al transito dei concorrenti ritenuti ancora in corsa, da trenta minuti prima del passaggio del veicolo con il cartello mobile “inizio gara ciclistica” fino a quindici minuti dopo il passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”. Quest’anno, la gara interesserà i Comuni di Pontecurone, Viguzzolo, Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Basaluzzo, Capriata d’Orba, Predosa, Sezzadio, Cassine, Gamalero, Strevi, Acqui Terme, Melazzo, Cartosio, Malvicino e Pareto. La Prefettura ha invitato i cittadini a rispettare le norme anti covid anche durante il passaggio dei ciclisti.