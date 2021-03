Servizio idrico: vicina la fusione tra la valenzana Amv e la casalese Amc

Valenza – Sembra ormai imminente la fusione tra Amc e Amv, attesa da otto anni per costituire una newco sul ciclo integrato dell’acqua tra Casale e Valenza.

Il primo accordo, siglato al castello di Giarole, risale al 2013. “Ancora un piccolo passo – dice l’assessore Luca Merlino – dopo la riunione all’Ato dell’altro giorno. L’assessore Marnati ha assicurato che la Regione farà da garante agli investimenti da fare sul territorio della newco. Si dovranno ancora mettere a punto questioni riguardanti i patti parasociali e lo Statuto – aggiunge Merlino – per garantire la governance della newco”. Insomma per contare un poco di più al momento delle decisioni. Ma la strada sembra spianata, se si risolveranno problemi ancora in sospeso. Non molto soddisfatta la minoranza, che nell’ultima commissione Bilancio aveva chiesto di conoscere la decisione dell’amministrazione.

Da parte sua Davide Varona, Pd, pretende “risposte esaustive. Non ne abbiamo avute nemmeno dal punto di vista della salute legata al prelievo acqua dai pozzi di Valenza facilmente inquinabili, in caso di rottura con Casale. Ci auguriamo che si chiariscano entro fine settimana perché si è già perso molto tempo”. Il Pd e la lista civica Valenza Futura capeggiata da Luca Ballerini avevano chiesto delucidazioni dato il problema non è mai stato affrontato nei dettagli in Consiglio comunale.