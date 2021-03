Amag, l’ex amministratore delegato Bressan risponde ad Arrobbio: “nel 2018 tutti gli indicatori erano in equilibrio”

Alessandria – Sulla questione Gruppo Amag non ha tardato ad arrivare la risposta, alle dichiarazioni di ieri dell’attuale presidente Paolo Arrobbio, dell’ex amministratore delegato Mauro Bressan. Arrobbio, a sua volta, aveva già replicato ai dubbi sollevati, in consiglio comunale, dal consigliere Pd Giorgio Abonante.

L’ex ad ha definito “strana” l’usanza politica di gettare discredito su chi ha preceduto, invece di rispondere alle domande dei consiglieri. E ha citato i numeri: “L’utile del gruppo passa da 4,69 milioni del 2018 a meno della metà (2,17) del 2019, nuova gestione. Questa riduzione – ha continuato Bressan – ha come causa principale Alegas, che chiude con un negativo di 0,6 milioni. Ricordo che la gestione è stata affidata dal 2018 a un amministratore unico proposto da questa giunta. Tutti gli indicatori patrimoniali e finanziari del 2018 erano in equilibrio: eravamo certificati come azienda solvibile seppur con i problemi comuni alle aziende del settore. Ora – spiega ancora l’ex ad di Amag – per pagare i debiti ai fornitori è stato accordato un finanziamento di 14 milioni garantiti dallo Stato secondo le disposizioni dell’emergenza sanitaria da restituire in 6 anni. Operazione che avremmo fatto anche noi – continua l’ingegner Mauro Bressan -, ma trasformare un debito a breve in un debito a medio termine non è quanto riportato dai fondamentali di economia”.

Bressan ha riservato frecciate anche su consulenze e sponsor: “Sul sito di Amag si legge: 409.313 euro di consulenze, 266.192 di sponsorizzazioni e 156.962 di comunicazione. Se il gruppo è sofferente – ha osservato Mauro Bressan – non paiono pochi soldi levati all’utile”. Per quanto riguarda le passate gestioni Bressan ha aggiunto: “La nostra gestione ha dovuto accollarsi l’acquisizione delle fallite Amiu e Atm, del personale senza lavoro del teatro chiuso. Il personale di Reti idriche ha dato l’anima nella siccità del 2017, si è impegnato giorno e notte per salvare Alessandria da una nuova alluvione, ha concorso con professionalità a realizzare investimenti per milioni di euro in infrastrutture per i vari comuni oltre che per Alessandria”.

Sulla vendita di Alegas definita “del tutto lecita” l’ingegnere alessandrino esponente del Pd ha detto che ” si fa per realizzare liquidità da distribuire in dividendi o per sanare situazioni esterne non mi pare una grande azione industriale”.

Sempre ieri è arrivata la controreplica di Arobbio: “Quando sono subentrato alla guida del Gruppo Amag, la società Amag Reti Idriche aveva già perso la titolarità della concessione, a partire dal 2022. Ma che valore avrebbe avuto una società priva di concessione, e come avrebbe potuto pagare i debiti contratti in quegli anni dall’Ingegner Bressan? Oggi la società ha nuovamente la titolarità della concessione, fino al 2034, e ha ottenuto dal principale gruppo bancario italiano finanziamenti per 25 milioni di euro, a dimostrazione della solidità dei nostri progetti”.