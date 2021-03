Pallacanestro femminile: Autosped Castelnuovo Scrivia riceve il fanalino di coda San Martino di Lupari

Castelnuovo Scrivia – Ritorna il campionato in serie A2 di pallacanestro femminile e domani, alle 18, Autosped Castelnuovo Scrivia, reduce dalla sfortunata esperienza nella Final Eight di Coppa Italia, riceverà la visita al PalaCamagna di Tortona del fanalino di coda Fanola Onetech San Martino di Lupari, compagine padovana che ha bisogno di punti e che dunque domani si presenterà certamente affamata. Roster di tutto rispetto quelle delle venete, composto da giocatrici che hanno militato in serie superiori come Guarise, Beraldo, Peserico, Amabiglia, Nezaj, Giordano. “Non ci sono gare scontate” aveva dichiarato coach Zara e quella di domani non farà differenza. Gli scalpi “importanti” ottenuti quest’anno dalle castelnovesi (Crema, Moncalieri) sono giunti al termine di prestazioni maiuscole in particolare sotto l’aspetto difensivo, concedendo il minimo sindacale alle avversarie. Proprio il rendimento nella propria metà campo sembra essere invece, nelle ultime settimane, il tallone d’Achille delle “giraffe” che faticano a mantenere alta l’aggressività e l’intensità per tutto l’arco dei 40?. L’auspicio è che le tortonesi domani riescano a trasformare l’amarezza e la delusione per la sconfitta subita in coppa contro San Giovanni Valdarno in energia positiva.