Pallavolista de La Bollente Acqui finisce contro un’auto col suo scooter e si frattura la mandibola

Alessandria – Dovrà stare lontano per un po’ dai campi di pallavolo Andrea Bettucchi, 27 anni, in forza alla Pallavolo La Bollente Acqui Negrini Cte che milita in serie B. Stamane verso le sette il giocatore, genovese di nascita e residente ad Alessandria, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel capoluogo piemontese, in via Giulia Claro. Bettucchi, in sella al suo scooter, stava andando in stazione per raggiungere poi, in treno, Genova, città dove lavora. In via Claro il violento impatto con una Volvo: la motocicletta è finita contro la portiera e Bettucchi è stato sbalzato sul cofano e poi a terra. Il giocatore è stato immediatamente soccorso e trasportato all’Ospedale Civile dove gli è stata suturata una ferita alla gamba con venticinque punti. Il pallavolista si è, inoltre, fratturato la mandibola. Dovrà essere operato e l’intervento sarà effettuato la prossima settimana.