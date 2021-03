Pallavolo femminile serie B2: Euromac Mix Casale ospite sabato sera del Busto Arsizio

Casale Monferrato – Nel campionato di serie B2 di pallavolo femminile trasferta a Busto Arsizio per l’Euromac Mix Casale. Al netto del recupero col Certosa Volley, sono tre le partite ancora da disputare per chiudere la prima fase di campionato. La doppia sfida, andata e ritorno, con le pavesi ed il match con le “farfalle” che si disputerà domani, alle 20, al PalaYamamay. Una cornice prestigiosa per una sfida che ha regalato emozioni lo scorso 14 febbraio. In vantaggio per due set a zero, le juniorine si fecero raggiungere e superare al tie-break da una Unet E Work mai doma. Rispetto a quel match, saranno molte le novità in entrambi gli organici. Al PalaFerraris Busto non potè schierare il libero Cucco e la schiacciatrice Bulovic, impegnate a Chieri in una partita di A1. Questa voltadovrebbero essere reclutabili da coach Pintus, reduci dalla trasferta europea con la prima squadra di Marco Musso, semifinale di Champions a Istanbul. Al di là dell’indiscusso valore delle atlete in oggetto, Busto ha dimostrato di essere un collettivo forte, organizzato, con prospetti che tra non molto calcheranno i parquet di serie A. Dalla centrale Campagnolo, all’opposto Ferravante, fino ad arrivare alle schiacciatrici Almasio e Conti. Nell’ultimo turno di campionato Busto Arsizio ha espugnato (1-3) il campo di Certosa. La classifica parla di un tranquillo centro classifica con 9 punti, ma non tiene conto che le “farfalle” devono recuperare due partite e possono ulteriormente migliorare il proprio score. Nelle file dell’Euromac Mix qualcosa cambierà rispetto al match di andata. Lo staff tecnico ha recentemente inaugurato un turn-over interno per trovare maggior equilibrio tra attacco, difesa e ricezione. Angeleri, Dell’Oste, De Simone, Furegato e Olivero offrono molteplici e valide alternative alla coppia Ercole-Montagnini. Occorrerà fare di necessità virtù in casa Euromac Mix, soprattutto perché non ci sarà un elemento importante come Federica Deambrogio. La società casalese sta lavorando per trovare una soluzione e non è escluso che possa concretizzarsi già nelle prossime ore. Nel frattempo, nelle file della truppa rossoblù, Fracchia prosegue nella rieducazione al ginocchio operato e Belotti si è caricata sulle spalle il peso di un intero reparto falcidiato dagli infortuni.