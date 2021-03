Serie D: Casale riceve il Borgosesia, Hsl Dertona ospite del fanalino di coda Fossano

Alessandria – Dopo la pausa della scorsa settimana dovuta al torneo di Viareggio, la serie D calcistica torna nuovamente in campo questo fine settimana e nel Girone A, sesta di ritorno, le compagini alessandrine saranno impegnate in due, sulla carta, non particolarmente ostiche con avversarie di bassa classifica.

Il Casale, al “Palli”, riceverà la visita del Borgosesia, terz’ultimo in classifica. I Nerostellati sono reduci dal “colpaccio” in casa del Bra, tre punti pesantissimi che hanno permesso ai monferrini di portarsi ulteriormente avanti in classifica e allontanare la “zona calda” dei playout.

Impegno non particolarmente ostico, ma solo in teoria, anche per l’Hsl Derthona che sarà invece ospite del fanalino di coda Fossano. I Leoncelli, dopo un periodo decisamente buio con una sola vittoria in tredici gare e con l’arrivo del nuovo allenatore Zichella, nell’ultima partita di due settimane fa hanno battuto 2-1 il Vado riuscendo, finalmente, a smuovere una classifica che cominciava a farsi preoccupante per quanto concerne l’ambito retrocessioni. Fischio d’inizio per entrambe le gare alle 14:30.