Vincenzo La Camera dell’Atletica Novese si impone ad Ancona nel salto in lungo e nei 60 ostacoli

Ancona – Ha allungato il suo palmarès di scudetti Vincenzo La Camera, portacolori dell’Atletica Novese che ad Ancona, agli italiani indoor Over 35, ha battuto tutti nel salto in lungo e nei 60 ostacoli. Nella prima competizione, dopo i primi salti non soddisfacenti, La Camera si è poi imposto con il risultato di 3,99 mentre nei 60 ostacoli ha vinto con il tempo di 11’’88/100. “Sono soddisfatto, oltre al tricolore, ho fatto il mio record personale. Molto contento per me e per l’Atletica Novese” le parole di La Camera.