Ciclismo: il belga Jasper Stuyven ha vinto la Milano-Sanremo 2021

Sanremo – È stato il ventinovenne belga Jasper Stuyven, della Trek Segafredo, il trionfatore alla Milano-Sanremo 2021 che stamane, per quanto concerne la provincia di Alessandria, è passata nel Tortonese, Novese e Acquese. Con un attacco a fine discesa, Stuyven è riuscito a beffare i grandi favoriti della competizione resistendo alla volata per una manciata di centimetri. Secondo posto per Caleb Ewan davanti a Wout Van Aert, che insieme a Julian Alaphilippe ha provato ad attaccare sull’ultimo strappo del giorno, senza riuscire a fare la differenza, su un gruppetto di una dozzina di corridori che si è giocato la vittoria in Via Roma a Sanremo.