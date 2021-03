Pallacanestro Serie A2: Bertram Derthona in casa contro Bergamo, JB Monferrato ospite di Assigeco Piacenza

Alessandria – Un impegno casalingo e uno in trasferta, questa domenica, per le compagini di pallacanestro della provincia di Alessandria che militano nel campionato di Serie A2 Girone Verde.

In casa Bertram Derthona. I Leoni bianconeri ospiteranno, alle 18, Withu Bergamo al PalaOltrepò di Voghera. Tra i lombardi ci sono tanti ex bianconeri: Pullazi e Seck hanno vestito la canottiera bianconera. Il ds Petronio ha lavorato a Tortona nel 2018/2019 mentre, in casa Bertram, Ferencz Bartocci è stato General Manager a Bergamo nella stagione 2017/2018.

Sempre alle 18 di domenica la JB Monferrato farà visita a Ucc Assigeco Piacenza dell’ex Junior Casale Matteo Formenti. “Affrontiamo la terza partita della settimana e dovremo avere le stesse energie mentali e fisiche che abbiamo messo in campo sia contro Treviglio che contro Torino, questa è la base di partenza di domenica – ha detto il coach dei Rossoblù Andrea Valentini – in difesa dovremo essere bravi a non farli correre, a limitare McDuffie e Carberry e tutta la loro batteria di esterni, perché da loro traggono grandi vantaggi. In attacco, come sempre, dovremo fare una partita attenta e senza palle perse, cercando di coinvolgere il più possibile il collettivo, che è quello che nelle ultime due partite ci ha dato la forza per delle ottime prestazioni difensive”.