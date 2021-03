Via libera della Provincia a Solvay per la produzione del C604

Alessandria – La Provincia di Alessandria ha ufficialmente autorizzato la Solvay di Spinetta all’aumento della produzione di C6O4, una sostanza brevettata dall’azienda stessa, considerata a torto cancerogena. Si tratta d’un coadiuvante nel processo produttivo appartenente alla categoria generale dei PFAS, registrato in conformità alla normativa REACH (il regolamento dell’Unione Europea concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione delle sostanze chimiche) e approvato dall’EFSA (l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare). Tuttavia è stato dimostrato che sia falso affermare che il C6O4 presenti le stesse criticità del PFOA e che il C6O4, per cui sarebbe cancerogeno e bioaccumulabile. Era stato trovato nelle falde e in un pozzo della zona nel giugno scorso ma Solvay aveva subito negato che fosse nocivo e si era messa a disposizione per fare chiarezza dopo che erano emersi elementi che avevano convinto Amag, la multiservizi del presidente Paolo Arrobbio (in quota Lega), a sospendere i prelievi da quel pozzo facendo nascere un caso che poi i fatti hanno completamente smentito. Solo allarmismo quindi anche perché, dai riscontri della Provincia, risulta che la produzione dello stabilimento di Spinetta Marengo sia gestita sotto il costante controllo delle autorità e le emissioni sono regolarmente segnalate e monitorate. Inoltre il C6O4 è prodotto e utilizzato solo all’interno dei confini dello stabilimento Solvay di Spinetta Marengo e, dopo l’uso, viene rimosso con efficienze di abbattimento addirittura superiori ai requisiti previsti dalle migliori tecnologie. Una volta assorbito dalle resine a scambio ionico o dai carboni attivi ad alta efficienza, è inviato alla distruzione termica. Il documento col quale la Provincia di Alessandria ha autorizzato l’aumento di produzione del C604 è stato pubblicato ieri sul suo sito. Si tratta di una determina molto importante poiché consentirà la produzione del C604 grazie anche al fatto che Solvay avrebbe rispettato tutte le 32 prescrizioni imposte dalla Provincia stessa. Nonostante ciò il “Comitato stop Solvay” aveva protestato con un presidio sotto Palazzo Rosso chiedendo l’intervento di sindaco e assessore alla salute. ma la cosa non ha avuto seguito.