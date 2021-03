Calcio Serie D: Casale batte il Borgosesia e si toglie dalla zona playout, solo un pari per il Derthona in casa del fanalino di coda Fossano

Alessandria – Domenica non del tutto positiva per le compagini calcistiche della provincia di Alessandria impegnate nel campionato di Serie D Girone A, sesta giornata di ritorno.

Sorride il Casale Fbc che al “Palli” ha battuto per 2-1 il Borgosesia. Andato sotto nel primo tempo per la rete messa a segno da Aloia per la compagine vercellese, i Nerostellati si sono poi riscattati nella ripresa, ribaltando la gara con le reti di Franchini e di Cintoi poi. Tre punti davvero importanti per i ragazzi allenati da mister Buglio che in classifica salgono a trenta punti ma soprattutto, al momento, sono ufficialmente fuori dalla zona playout. Che invece ha inglobato l’Hsl Derthona che, in casa del fanalino di coda Fossano, non va oltre il risultato ad occhiali. Anzi può ringraziare il proprio portiere, Teti, che al 50’ della ripresa, ha parato il rigore che avrebbe potuto sancire la sconfitta del Derthona. Partita frizzante, nel complesso, con diverse buone occasioni da una parte e dall’altra, come il palo colpito da Coulibaly nel secondo tempo dal Fossano o il gol divorato per il Derthona da Andriolo a match quasi scaduto. Certo è che comunque dai bianconeri tortonesi ci si sarebbe aspettato qualcosa di più contro l’ultima in classifica. I Leoncelli, con questo pareggio, si portano a 29 punti ma sono risucchiati nella zona retrocessione assieme a Saluzzo, Città di Varese e Borgosesia. Da segnalare che in panchina per il Derthona c’era mister Simoniello al posto di Zichella, risultato positivo al Covid e dunque rimasto a casa.