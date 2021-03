Pallacanestro Serie A2: Bergamo sbanca il PalaOltrepò, Bertram Derthona battuto

Voghera (Bertram Derthona 62 – Withu Bergamo 73) – Sconfitta casalinga per la Bertram Derthona, che contro Bergamo rincorre gli avversari fin dalle battute iniziali. A inizio terzo quarto, i Leoni impattano l’incontro con la tripla di Mascolo, prima di subire il nuovo – e decisivo – allungo ospite.

Primo quarto in salita per i Leoni al PalaOltrepò: Bergamo comanda le operazioni fin dalle prime battute grazie a grandi percentuali dal campo (15-27 al 10’). Nella seconda frazione la Bertram cresce di intensità su entrambe le metà campo e riduce il gap fino al -5 (36-41) con cui termina il primo tempo, chiuso dalla tripla di Mascolo. Nella terza frazione i Leoni impattano nel punteggio, prima del nuovo allungo ospite guidato da Easley e Zugno: al 30’ è 50-56.

Nell’ultimo periodo il Derthona ci prova, ma Bergamo è brava a mantenere i nervi saldi, respingendo ogni tentativo dei ragazzi di Ramondino di ribaltare l’inerzia del match. Finisce 62-73.

Bertram Derthona-Withu Bergamo 62-73 (15-27, 36-41, 50-56)