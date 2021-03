Pallacanestro Serie D: i casalesi della Cb Team vittoriosi in casa contro il Galliate

Casale Monferrato (Tecpool Cb Team 84 – Galliate 78) – Seconda vittoria per la Tecpool Cb Team di Casale in questo sofferto inizio di campionato di Serie D regionale di pallacanestro. Partita a doppia velocità per i ragazzi di coach Marchino, capaci di premere sull’acceleratore e guadagnare vantaggi importanti ma subito dopo distrarsi e gettare al vento quanto di buono costruito. Ottima comunque la partenza per i padroni di casa che trovano con regolarità la via del canestro e ottengono un importante vantaggio (+9 nel secondo quarto) presto vanificato da eccessiva frenesia in attacco e molte distrazioni in difesa. La precisione al tiro consente un rapido rientro in partita della formazione di Galliate che approfitta delle pause di concentrazione dei casalesi per portarsi in vantaggio (37-40) sul finire del terzo quarto. Alcune soluzioni di puro talento permettono però ai ragazzi di Marchino di spegnere le velleità degli ospiti e, nei concitati secondi finali, decisiva è risultata una tripla di Romagnoli realizzata nonostante una buona difesa dei novaresi. Lo stesso Romagnoli con Nicora risultano alla fine i migliori realizzatori dei biancoblù ma nello score si contano purtroppo troppe palle perse che potevano compromettere il risultato finale. Se coach Marchino riuscirà a gestire il talento di cui dispone nella sua rosa quest’anno, le prospettive per questa stagione sportiva potrebbero diventare davvero interessanti. Prossimo turno a Novara il 26/3 per cercare di mantenere aperta la striscia vincente.

Tecpool Cb Team – Galliate 84-78 (21-16 37-36 60-60)