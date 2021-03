Calcio Eccellenza: Acqui l’11 aprile in casa contro l’Olmo, Castellazzo esordirà il 18 a Canelli

Alessandria – Sono tornate ufficialmente in campo ad allenarsi, dallo scorso fine settimana, anche le formazioni calcistiche dell’Eccellenza e, per la provincia di Alessandria, Acqui e Castellazzo. I campionati inizieranno l’11 aprile e nel girone B, dove militano le due alessandrine, i primi a partire saranno i termali che se la vedranno, all’ “Ottolenghi”, con l’Olmo. Il Castellazzo inizierà, invece, il 18, trasferta a Canelli, perché nel girone B a 11 squadre toccherà a loro riposare alla prima giornata e poi affrontarne dieci consecutive. Il 13 giugno il derby ad Acqui. In questo campionato anomalo sarà possibile schierare anche elementi di altre formazioni di Eccellenza, che hanno rinunciato al campionato, senza bisogno di nullaosta e sono possibili trasferimenti anche da altri club di categorie inferiori, che non ripartiranno più in questa stagione. Una sola formazione per raggruppamento salirà in D. Le promozioni saranno, in tutta Italia, ventiquattro, quattro in meno rispetto a quelle previste. Non si esclude una variazione sul numero delle retrocessioni dalla Serie D.