Calcio Femminile: sonora sconfitta per l’Alessandria in casa dello Speranza Agrate

Agrate Brianza (Speranza Agrate 7 – Acf Alessandria 2) – Comincia davvero male il girone di ritorno, in Serie C Girone A, per l’Alessandria Calcio Femminile che ieri, sul campo delle brianzole dello Speranza Agrate, è stata sconfitta per 7-2. Le reti delle piemontesi sono state messe a segno da Luison, ma non hanno certo addolcito la bruciante sconfitta. Per le ragazze di mister Primavera, dunque, è sempre più in salita il cammino verso la salvezza.

Gli altri risultati della 12° giornata: Azalee-Spezia Femminile 1-1, Caprera-Real Meda 1-3, Genoa Women -Pinerolo 0-1, Independiente Ivrea-Pro Sesto 1-2, Torino Women-Campomorone Lady 3-0.

Classifica: Pro Sesto 34; Torino Woman 26; Pinerolo 23; Real Meda 22; Azalee 21; Genoa Women 20; Speranza Agrate 14; Campomorone Lady 13; Caprera 12; Independiente Ivrea 9; Spezia Femminile 7; Acf Alessandria 2. Acf Alessandria ed Independiente Ivrea 1 punto di penalizzazione.