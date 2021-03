Covid: vaccini a rilento e defezioni fino al 30%, mercoledì in campo anche l’Esercito

Torino – Lo stop and go del vaccino Astra Zeneca ha pesato e non poco sulle rinunce da parte della popolazione e ieri, in Piemonte, si è registrato dal 20 al 30 per cento delle rinunce. La fine di marzo si avvicina, per quella data la Regione conta di raggiungere le 20 mila dosi giornaliere: ieri sono state 9.899, tra cui 6.714 over 80, le persone che hanno ricevuto il vaccino mentre a 6.471 è stata somministrata la seconda dose.

Resta da capire quale sarà il contributo di medici di base, privati convenzionati, militari ed un insieme variegato di altre categorie non ancora schierate in prima linea come specializzandi, odontoiatri e odontotecnici, farmacisti.

Primo vero segnale concreto, da parte dell’esercito, è stato l’allestimento, quasi completato, dell’hotspot all’Allianz Stadium. Qui i militari, quattro medici e tre infermieri, eseguiranno i vaccini con l’aiuto di Protezione civile, Croce Rossa e Arpa Piemonte per la parte amministrativa. Si partirà con circa 200 dosi al giorno. La campagna vaccinale è diventata una corsa contro il tempo per immunizzare in tempi accettabili tutti i piemontesi e in questo senso Giovanni Di Perri, primario Malattie infettive all’Amedeo di Savoia di Torino ha lanciato una proposta: “Perché non impiegare il personale sanitario per vaccinare un paio d’ore, prima dell’inizio e dopo la fine dei turni, remunerandolo con una contribuzione aggiuntiva? Le risorse ci sono”. Che sono poi quelle stanziate dal governo per arruolare medici e infermieri, con esiti non entusiasmanti. Resta da capire cosa ne pensano gli interessati. Tutte le Asl sono sotto pressione e tutte hanno già attivato il sistema dell’overbooking, ossia eccedenza di prenotazioni, sul quale stanno fiorendo fior di confusioni. Ogni giorno le Asl convocano mediamente dal 20 al 30 per cento in più dei prenotati per garantire il saldo delle vaccinazioni giornaliere anche in caso di defezioni. In caso contrario coloro che sono stati convocati sono comunque vaccinati, a costo di allungare l’orario. In questo modo pur tenendosi larghi con le convocazioni, è possibile che verso la fine della giornata avanzino una manciata di dosi ed in quel caso sono chiamate le persone che erano prenotate per i giorni successivi per anticipare i vaccini. Si parla, ovviamente, di soggetti nell’ambito delle categorie di priorità di vaccinazione previste dunque fare la fila davanti ai centri di vaccinazione tendendo il braccio in cerca di una fiala avanzata, come accaduto ieri a Torino e Asti, è inutile.