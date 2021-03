Grigi: stasera il derby con la Pro Vercelli che può cambiare la stagione

Alessandria – Sarà una sfida decisamente importante per l’Alessandria quella di stasera, fuori casa, contro la Pro Vercelli. I Grigi, al “Piola”, hanno la possibilità di dare una svolta al proprio campionato: in caso di vittoria, infatti, la squadra di patron Di Masi si porterebbe al terzo posto scavalcando il Renate, che avrebbe dovuto giocare stasera ma il match è stato rinviato per casi Covid all’interno della rivale Pergolettese. E sarebbe a -3 dalla capolista Como che ieri ha perso fuori casa contro il Piacenza. Insomma stasera 90’ minuti attorno ai quali può girare la stagione: il Como deve ancora recuperare a Olbia dove, però, il risultato non è scontato. Tutto dipende dai Grigi in un match in cui ci si gioca in pratica tutta la stagione, sia per l’Alessandria che naturalmente anche per la Pro Vercelli che in caso di vittoria sarebbe la nuova capolista del Girone A di Serie C.

Per quanto concerne la formazione mandrogna, in difesa il sostituto di Prestia, squalificato, potrebbe essere Bellodi, lasciando invariato il resto della linea arretrata. Possibili, inoltre, molte conferme in mezzo e in attacco con Mustacchio che, con un tempo nelle gambe, potrebbe essere inserito nella ripresa.

In casa Pro Vercelli Masi è stato recuperato e potrebbe essere schierato assieme a Hristov e Auriletto. In mezzo Iezzi e Gatto possono scambiarsi la fascia, il tridente è con Rolando, Comi e Zerbin. Non dovesse recuperare Masi, allora Auriletto andrebbe al centro e Iezzi abbassato in difesa a sinistra e al suo posto ci sarebbe Clemente.