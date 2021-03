Aumentano nell’Astigiano le truffe in abitazione ai danni degli anziani

Asti – Continuano a diffondersi, in provincia di Asti, le truffe in abitazione specialmente ai danni di anziani. Nei giorni scorsi, a Moncalvo, finti carabinieri hanno cercato di introdursi nell’abitazione di un moncalvese, ma sono stati messi in fuga. I malintenzionati, infatti, dopo aver forzato la porta di ingresso, si sono trovati faccia a faccia con il proprietario di casa, che, minacciando di chiamare i carabinieri, è riuscito a metterli in fuga. A Portacomaro, due finti carabinieri si sono introdotti nella casa di un’anziana e sono riusciti a farsi consegnare gioielli e contanti. Recentemente sono stati segnalati fenomeni di truffe in abitazione ai danni di anziani anche ad Asti e a Chiusano. In entrambi i casi si tratta di truffe legate al covid.

L’appello rimane sempre lo stesso: “Fate molta attenzione alle truffe in abitazione e ai furti e segnalate subito alle forze dell’ordine movimenti sospetti. State in guardia”.