Covid: contagi record a Gavi

Gavi – Sono cresciute, a Gavi, le persone positive al Covid. Ventisette unità in appena cinque giorni. È l’incremento maggiore tra i Comuni di tutta la provincia di Alessandria dal 16 marzo ed è per questo che il sindaco di Gavi, Carlo Massa, di professione medico di famiglia, ha lanciato un appello alla popolazione tramite i canali social del Comune per chiedere ai cittadini la massima attenzione.

“Le 42 persone attualmente positive sono seguite da chi di competenza e informate sui comportamenti da tenere. Chiedo la vostra massima collaborazione per contenere il contagio – ha detto Massa – adottate le precauzioni necessarie: indossate la mascherina correttamente, lavatevi spesso le mani con acqua e sapone o disinfettatele con gli appositi gel; rispettate le distanze; evitate gli assembramenti e rispettate ogni norma prevista per la zona rossa. Continuerò a tenervi informati sugli sviluppi in base agli aggiornamenti che ci perverranno”.