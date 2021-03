L’Alessandria espugna il “Piola” di Vercelli e conquista il terzo posto in classifica

Vercelli (Pro Vercelli 0 – Alessandria 1) – L’Alessandria con una vittoria di misura, 1-0, espugna il “Piola” di Vercelli e porta a casa tre punti importantissimi che permettono ai Grigi di scavalcare il Renate e portarsi al terzo posto in classifica a sei giornata dal termine del campionato di Serie C Girone A. Il Renate, infatti, ha rinviato il proprio match con la Pergolettese causa Covid nelle file della compagine cremasca. Mister Longo schiera Pisseri in porta, difesa formata da Bellodi, Di Gennaro e Sini, a centrocampo Parodi, Casarini, Bruccini e Celia, in avanti Mustacchio, Eusepi e Arrighini.

Parte forte l’Alessandria che all’11’ potrebbe portarsi in avanti per il rigore assegnato dal signor Tremolada per atterramento di Mustacchio. Dal dischetto va Eusepi che però si fa ipnotizzare da Saro.

Da segnalare poco prima, all’8’, l’infortunio capitato a Sini che deve uscire anzitempo per lasciare il posto a Macchioni. La partita, poi, non fa registrare episodi di rilievo almeno fino al 44’ quando Nielsen devia nella propria porta un cross insidioso di Mustacchio permettendo ai Grigi di passare in vantaggio.

Al termine del primo tempo l’Alessandria è in vantaggio.

Nella ripresa mister Modesto, sponda Pro Vercelli, fa entrare Emmanuello al posto di Nielsen e Clemente al posto di Auriletto.

Al 49’ grande occasione per Mustacchio che anticipa Iezzi e calcia da pochi passi, sparando alle stelle.

Al 54’ doppio cambio Alessandria: fuori Mustacchio, dentro Corazza, fuori Macchioni e dentro Mora.

Al 62’, sponda Pro Vercelli, grandissimo cross di Della Morte per la testa di Gatto che non ci arriva per pochissimo.

Al 66’ grandissima azione di Corazza sulla destra, il numero 18 va sul fondo e la mette in mezzo per Arrighini che non ci arriva, poi il pallone finisce sul destro di Bruccini che ci prova: palla altissima.

Un minuto dopo Pisseri compie una gran intervento sul colpo di testa a botta sicura di Gatto servito da Clemente.

Al 73’ è invece Saro, per la Pro Vercelli, a compiere un gran intervento su Eusepi.

Al 78’ Pro Vercelli vicina al gol con Costantino che, servito da Della Morte, colpisce la sfera di testa mandandola a lato di un niente.

All’85’ ancora Pro Vercelli vicina al pari con Emmanuello: gran botta da fuori del numero 8, pallone che fischia fuori di poco alla destra di Pisseri.

Nel recupero ancora un super Pisseri nega il gol alla Pro Vercelli, vicina al pari con la gran botta di Della Morte.

Al triplice fischio esultano i giocatori dell’Alessandria, adesso al terzo dietro a -3 dalla capolista Como.

Pro Vercelli (3-4-3): Saro; Hristov, Masi, Auriletto (46′ Clemente); Gatto, Nielsen (46′ Emmanuello), Awua, Iezzi; Rolando (60′ Comi), Costantino, Zerbin (60′ Della Morte). A disp. Tintori, Scalia, Romairone, Esposito, Erradi, Merio, Carosso, Mezzoni. All. F. Modesto.

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Bellodi (79′ Cosenza), Di Gennaro, Sini (8′ Macchioni; dal 54′ Mora); Parodi, Casarini, Bruccini, Celia; Mustacchio (dal 54′ Corazza), Eusepi (79′ Chiarello), Arrighini. A disp. Crisanto, Crosta, Di Quinzio, Gazzi, Giorno, Rubin, Stanco. All. M. Longo.

Arbitro: Tremolada di Monza

Gol: 44’ Nielsen (Aut.)

Ammoniti: Auriletto (PV), Gatto (PV), Macchioni (A), Bellodi (A), Awua (PV), Clemente (PV), Casarini (A), Comi (PV)

Corner: 9-3

Recuperi: 3+4

Note: serata fresca, terreno sintetico in buone condizioni, si gioca a porte chiuse.