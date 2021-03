Serie D: casi Covid nel Città di Varese, rinviato il match del Casale Fbc

Casale Monferrato – Salta il match esterno del Casale in programma domenica 28 marzo contro il Città di Varese, sfida valida per la 26° giornata del campionato di Serie D Girone A. Il motivo è che il club lombardo ha ancora dei giocatori positivi all’interno del gruppo squadra. Non è stata ancora fissata una data anche perché prima i Biancorossi dovranno recuperare la gara con la Folgore Caratese, in programma domenica scorsa e rinviata anche quella causa Covid.

Il Casale, che al momento si trova fuori dalla zona playout in virtù della vittoria di domenica scorsa contro il Borgosesia, avrà così più tempo per preparare il derby con l’Hsl Derthona, in programma il 1° aprile al “Palli”.