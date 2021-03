Sul treno con sei cacciaviti e una pinza: denunciato dalla Polfer di Novi

Novi Ligure – Un ventiseienne marocchino è stato denunciato dalla Polfer di Novi Ligure per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Il ragazzo, controllato a bordo di un treno regionale sulla tratta Novi-Alessandria, aveva nel bagaglio sei cacciaviti e una pinza e non è stato in grado di giustificarne il possesso. Dal successivo controllo nella Banca Dati, sono emersi a carico del giovane numerosi precedenti per reati contro il patrimonio nonché un Decreto di Espulsione dal Territorio nazionale emesso a suo carico. Lo straniero è stato quindi denunciato e gli oggetti sono stati sequestrati.