Viaggiavano nascosti all’interno di un camion: scoperti e identificati quattro clandestini dalla Polstrada di Ovada

Rocca Grimalda – Nei giorni scorsi la Polizia Stradale di Ovada ha scoperto nei giorni scorsi quattro persone di origine eritrea nascoste in un camion, in un’area parcheggio sulla A26, nel Comune di Rocca Grimalda. Il mezzo proveniva dalla Francia e trasportava una donna e tre uomini, uno di loro minorenne. I quattro hanno affermato di essersi nascosti a bordo del veicolo durante una sosta, avvenuta in precedenza all’autoporto di Ventimiglia. Il minorenne, dopo esser stato sottoposto a visita medica, è stato accompagnato in una struttura di accoglienza a Cassine mentre gli altri tre, al termine dell’attività identificativa, sono stati messi in libertà e denunciati per false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale e per ingresso illegale nel territorio dello Stato. La donna è stata anche denunciata per inottemperanza al Decreto di Espulsione dal Territorio dello Stato, emesso a suo carico in precedenza.