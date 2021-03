Auto contro tir sull’A26 tra Ovada e Masone: morto sul colpo un quarantaduenne

Rossiglione – Grave incidente stradale ieri sera, intorno alle dieci e trenta, nel tratto tra Ovada e Masone dell’autostrada A26, all’altezza di Rossiglione, dove un uomo di 42 anni ha perso la vita. In prossimità dell’uscita di Rossiglione un’Audi di grossa cilindrata che viaggiava nella corsia nord diretta verso Alessandria si è scontrata con un tir che, secondo una prima ricostruzione del tragico incidente stradale, stava immettendosi in carreggiata proveniente dall’area di servizio Anzema. Lo schianto è stato fatale per uno dei due occupanti della vettura che è morto sul colpo mentre l’altro è stato trasportato all’ospedale di Genova e ricoverato in codice giallo.

L’autostrada è rimasta chiusa fino a dopo mezzanotte per consentire le operazioni di soccorso alle persone coinvolte nell’incidente e lo sgombero dei due automezzi.