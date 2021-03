Calcio Femminile: mister Primavera lascia l’Alessandria, al suo posto dal settore giovanile Marco Giovanetti

Alessandria – Cambio sulla panchina dell’Acf Alessandria. Mister Pino Primavera si è, infatti, dimesso e il tecnico individuato dalla società alessandrina per sostituire l’ormai ex allenatore è Marco Giovanetti, promosso alla prima squadra dal settore giovanile del club alessandrino. A pesare sul cambio in panchina molto probabilmente anche l’ultima pesante sconfitta delle piemontesi, 7-2, in casa delle brianzole dello Speranza Agrate.

Domenica 28 marzo l’Alessandria Calcio Femminile riceverà la visita del Genoa Women nella gara valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di calcio femminile di Serie C Girone A.