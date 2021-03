Eccellenza: il Castellazzo riabbraccia l’attaccante William Rosset

Castellazzo Bormida – Un gradito ritorno in casa Castellazzo. Dal 18 aprile, infatti, a difendere di nuovo i colori della società biancoverde in Eccellenza ci sarà William Rosset, attaccante trentottenne, che torna dunque nella società del presidente Curino. Rosset ha militato nel Castellazzo per ben nove stagioni, culminate con due promozioni in serie D. In vista della ripresa del campionato il club biancoverde ha dato il bentornato anche a un altro importante tassello degli anni scorsi, il centrocampista Davide Spriano.