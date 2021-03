Ex Ilva: a Novi rinnovata la cassa integrazione con quindici persone in più ma il futuro resta incerto

Novi Ligure – È stato siglato ieri mattina, tra sindacati e vertici aziendali di ArcelorMittal, il rinnovo della cassa integrazione nello stabilimento di Novi Ligure. Nel dettaglio l’accordo prevede una settimana di cassa ordinaria dal 29 marzo fino alla prima settimana di aprile, seguita poi da altre 12 di cassa Covid. Oltre a questo altre quindici persone in più all’interno dello stabilimento fino al 26 giugno, per un totale di 515 dipendenti operativi su tutti i reparti.

Insomma cauto ottimismo dal punto di vista della produzione come spiegato anche da Fabrizio Porrata, delegato rsu Fiom-Cgil: “Abbiamo avuto dati relativamente rassicuranti sotto l’aspetto produttivo perché ci è stato detto, come era successo a dicembre, gennaio e febbraio, che siamo in linea con le 80.000 tonnellate mensili. Il mese scorso ha lavorato il 97% degli operai, con almeno 10 giorni di attività a testa. Questo è un dato positivo. La problematica più grande per Novi è la mancanza di investimenti, soprattutto legati alla manutenzione”. Il futuro dell’Ilva, insomma, è ancora tutto da scrivere. L’attesa ora è tutta per la sentenza del Consiglio di Stato del 13 maggio ossia il ricorso di ArcelorMittal contro la sentenza del Tar di Lecce che chiedeva lo spegnimento degli impianti dell’area a caldo di Taranto.

Da parte loro i sindacati temono una situazione di stallo: “Invitalia ha fatto un passo indietro dicendo che probabilmente aspetterà per entrare, ma noi vogliamo risposte anche su quello – ha proseguito Porrata – le segreterie nazionali stanno continuando a chiedere incontri ad azienda e governo. C’è grande incertezza. Lo Stato sarebbe dovuto subentrare oltre un mese fa, ma ora temporeggia. Quei famosi 400 milioni che dovevano rappresentare una boccata d’ossigeno per il settore sono al momento sospesi.”

L’Ilva di Novi conta 650 dipendenti. Che attendono adesso con preoccupazione qualche segnale da Roma e dalla proprietà in un periodo di grande incertezza per il futuro. “Servono più investimenti nella sicurezza – ha sottolineato Alberto Pastorello, segretario provinciale Uilm-Uil Alessandria – se però si spengono i forni a Taranto, le conseguenze saranno evidenti in tutto il paese e non solo qui. Il problema ora è a livello nazionale e l’attenzione sul tema deve essere massima.”

Ma al momento, da Governo e azienda, le bocche restano cucite.