Grigi: infortunio al ginocchio sinistro per il difensore Sini, probabile un lungo stop

Alessandria – Dovrà stare lontano dai campi molto probabilmente per un lungo periodo di tempo Simone Sini, il difensore dell’Alessandria rimasto infortunato lunedì sera nel corso del derby con la Pro Vercelli. Il giocatore era stato costretto ad uscire all’8° del primo tempo per un problema al ginocchio. Come si legge sul sito ufficiale dell’Alessandria Calcio “gli esami strumentali hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato. A Simone un grande abbraccio con gli auguri di una felice e pronta riabilitazione” .