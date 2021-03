Il mondo del pallone si ferma ufficialmente dalla Promozione alla Terza Categoria

Alessandria – Adesso è ufficiale: il pallone, per quest’anno, si ferma definitivamente dalla Promozione alla Terza Categoria. Lo stop è stato deciso, con una nota, stamane dalla Federazione che ha ufficializzato ciò che di fatto già si sapeva da diverso tempo ovvero che per quest’anno il pallone dalla Promozione in giù può smettere di rotolare con società e giocatori che sono stati messi in stand by fino alla prossima stagione.

Il Presidente FIGC, Gabriele Gravina, ha deliberato “di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale, annullando le classifiche dei campionati relativi alla stagione sportiva 2020/21, con esclusione dei campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei campionati di Serie C/C1 Calcio a 5 maschile e femminile.”

Per alcuni giocatori, però, la stagione proseguirà con un’altra maglia, perché sono possibili trasferimenti nei club di Eccellenza. Per la provincia di Alessandria attualmente è il Castellazzo la squadra più attiva sul mercato dato che in breve tempo ha riportato in maglia biancoverde gli attaccanti William Rosset e Lorenzo Ecker e i fratelli Cimino, il difensore Francesco e il centrocampista Federico.