Per i troppi recuperi cambia il calendario della fase finale della Serie C: si giocherà fino al 2 maggio

Alessandria – Cambia il calendario della fase finale del girone di ritorno di Serie C. Questo a causa dei rinvii per casi di positività nelle squadre che sono troppi e non ci sono più spazi liberi per disputare i recuperi entro il 25 aprile. Nel girone A l’Olbia, ad esempio, deve ancora recuperare quattro partite mentre tre ne devono recuperare Juventus Under 23 e Pergolettese.

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha scritto ai presidenti, per sottoporre una proposta che dovrà essere votata dall’assemblea del 1° aprile: far slittare il terzultimo turno, l’ultimo infrasettimanale, da mercoledì 14 a domenica 18, recuperando così uno spazio durante la settimana. Così la penultima giornata si giocherebbe il 25 aprile e l’ultimo atto della stagione regolare il 2 maggio. Questo comporterebbe uno slittamento in avanti dei playoff, di almeno una settimana. Per l’Alessandria, che di sei turni ne giocherà quattro in casa, a questo punto il nuovo calendario prevede Pergolettese in casa il 18 aprile, lo scontro con il Como il 25 e l’ultimo ostacolo, la Pro Patria, il 2 maggio al “Mocca”.

Nel girone dei Grigi, inoltre, cambia ancora la classifica dato che il Livorno si è preso altri 3 punti di penalizzazione per irregolarità contabili e amministrative, da giugno ad agosto 2020. Il club toscano è ormai ultimo in classifica, sempre più destinato alla Serie D.