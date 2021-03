A tutto gas per le strade di Fubine: incastrato dalle immagini delle telecamere

Fubine – Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale un ventitreenne, con precedenti per reati contro il patrimonio, rintracciato dai Carabinieri dopo aver sfrecciato in auto per le strade della provincia, facendo poi perdere le proprie tracce. A metà febbraio il giovane era, infatti, stato sorpreso a guidare ad alta velocità nel centro di Fubine. L’automobilista era stato così inseguito dai Carabinieri che però non erano riusciti a fermare il ragazzo che aveva guadagnato la fuga infilandosi nelle vie centrali di Quargnento. I militari, tuttavia, hanno poi raccolto le immagini di videosorveglianza della zona e in questi giorni sono riusciti a risalire al colpevole della condotta illecita. L’uomo in questione è stato sanzionato per avere guidato a velocità pericolosa nel centro cittadino e per non essersi fermato all’alt.