Biodigestore a Valmadonna: un Sarchiapone illegale da 3,5 ettari in mezzo alla campagna

Valmadonna (Alessandria) di Andrea Guenna – La vicenda del biodigestore da 35.000 metri quadrati (3,5 ettari) che qualcuno vorrebbe piazzare a Valmadonna, ameno sobborgo di Alessandria al confine del Monferrato, sta complicandosi. Infatti i residenti si sono costituiti in un comitato che si sta muovendo per impedire questa realizzazione. Non è tanto l’attività in sé a preoccupare la gente, ma il disagio che deriverebbe dal continuo transito di camion da e per il biodigestore. Infatti l’azienda che ha fatto domanda per effettuare l’impianto è un’azienda agricola e ciò non le consente di smaltire scarti altrui. Tuttavia pare siano già una trentina i contratti con altrettante aziende che, in questo modo, conferirebbero i loro scarti.

Per la presentazione del progetto ha fatto domanda la Rgp Biometano Srl, con sede legale a Genova in Piazza Di Piccapietra, 70, costituita l’anno scorso ma con già 882 dipendenti. L’attività ha per oggetto conduzione diretta, in affitto o in qualsiasi altra forma, di aziende agricole, fondi rustici e terreni coltivabili in genere, nonchè l’allevamento del bestiame e comunque tutte le attività contemplate dall’articolo 2135 del codice civile (box sotto). Andando a leggerlo ci si rende conto che le attività agricole contemplate sono quelle volte alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o parte di esso. Vi rientrano tutte quelle attività di coltivazione di esseri vegetali o di allevamento di animali che comportino un accrescimento funzionale del loro periodo di vita.

Al terzo comma c’è inoltre scritto che Le attività agricole per connessione sono quelle “dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità”. Da nessuna parte si legge però che l’azienda agricola possa smaltire scarti di produzione per conto terzi anche se qualcosa in più è previsto per le cooperative che forniscono servizi ai consociati, ma non mi risulta che la Rgp Biometano Srl sia una cooperativa.

Per essere più chiari ancora: se la Rgp Biometano Srl avesse fatto domanda per la realizzazione di un impianto biodigestore per smaltire i suoi scarti, in qualità di azienda agricola, secondo l’art. 2135 terzo comma del codice civile potrebbe anche passare, ma l’aver stipulato già una trentina di contratti per smaltimento di scarti provenienti da aziende terze e aver chiesto di insediare un impianto su una superficie di ben 35.000 metri quadrati, induce a pensare innanzi tutto che qualcuno fa il furbo, quindi che siamo di fronte a ben altro rispetto ad una semplice azienda agricola.