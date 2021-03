Cerutti a un passo dal fallimento: per 130 lavoratori slitta la decisione sulla cassa integrazione

Casale Monferrato – Sono 130 i lavoratori della Cerutti srl che non conoscono il loro futuro. Una situazione davvero calda, anzi rovente, che è peggiorata ulteriormente al ritorno, ieri, dal tribunale di Vercelli dove speravano sarebbe uscita una qualche notizia positiva sulla possibilità di prolungare la cassa integrazione. Già chi è diventato “esubero” dal luglio scorso l’ha persa la settimana scorsa e sabato vi si aggiungeranno altri 130 lavoratori. In tutto 280 persone, con alle spalle famiglie, figli da crescere, genitori anziani da accudire.

Dai giudici è stato chiesto un intervallo di ancora qualche giorno per dare una risposta.

Grande l’amarezza come ben si evince dai commenti dei sindacalisti: “Avrei preferito che ci dicessero subito “no” – sbotta Roberto Anarratone che fa parte della Rsu della Cerutti – invece di tenerci sulla graticola a fuoco lento per altre giornate. Noi non smetteremo di lottare, ma da domani il nostro presidio sarà decisamente più duro”.

“Devono smetterla di tenerci in sospeso, sono d’accordo con Roberto. Era meglio se ci dicevano subito “no”- dice Andrea Provera, storico delegato della Cerutti di Casale – abbiamo subito capito che qualcosa non andava vedendo le teste abbassate del sindaco Federico Riboldi e del vicesindaco Emanuele Capra.”

“Ci siamo adattati a tutto dal 2009: alla cassa integrazione, ai contratti di solidarietà, al part time, è una stangata che non ci meritavamo, ma è ancora peggio vedere che le decisioni non arrivano e che dovremo attendere altri giorni per sapere di che morte morire” le parole di Fulvio Foglia.

“I giudici hanno raccolto le nostre lamentele, ma non ci hanno detto le loro ragioni, non ci hanno spiegato quali sono i problemi reali – aggiunge Luca Barbero – su cui almeno ci saremmo fatti una ragione di quanto sta capitando”.

“La cassa integrazione, se prolungata – dicono Alberto Pastorello della Uil e Maurizio Cantello della Fiom – ci consentirebbe di allungare i termini già stabiliti che fissano al 3 maggio l’ultimo giorno utile per avanzare offerte per l’azienda. E poi ci darebbero speranze per i famosi tavoli ministeriali che aspettiamo da tempo e che nessuno sembra in grado di organizzare, nonostante le pressioni siano arrivate da tante parti”.

Commenti, questi, in cui appare chiaro che la semplice conta dei debiti o degli incassi è un’analisi inadeguata di fronte ai bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie. Ma giudici e curatela sono obbligati a tenere d’occhio soprattutto i numeri e sul prolungamento della cassa integrazione lo avevano già detto chiaro che “l’operazione avrebbe dovuto essere a costo zero”. Ad incidere in senso contrario sono i numeri del Tfr. Si calcola una spesa di circa 60 mila euro per tre mesi.

Nella giornata di ieri piena di speranze e delusioni i lavoratori sono partiti in pullman alle 13 da Casale alla volta di Vercelli, per far sentire la loro voce sotto il palazzo del tribunale. Stamane è prevista una nuova assemblea in fabbrica.