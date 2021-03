Dal Comitato 10 Febbraio: sostegno all’amministrazione comunale di Monfalcone nella sua volontà di ricordare Norma Cossetto

“Il Comitato 10 Febbraio – ha dichiarato Emanuele Merlino, presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio – ha promosso l’iniziativa “Una Rosa per Norma”, alla quale hanno aderito amministrazioni comunali, associazioni di esuli istriani, fiumani e dalmati, patriottiche e culturali in tutta Italia e anche all’estero, tanto nell’edizione 2019 quanto in quella del 2020, nonostante le restrizioni pandemiche. Pertanto vediamo certamente con favore l’iniziativa del Comune di Monfalcone, in provincia di Gorizia, di voler dedicare una rosa bianca in pietra a Norma Cossetto, andando ad incastonare il manufatto in una gradinata di nuova realizzazione nell’ambito del Porticciolo Nazario Sauro, altro nome caro alla storia dell’italianità adriatica”.

Purtroppo, però, come avvenuto in occasione di alcune intitolazioni toponomastiche, non sono mancate le voci polemiche e discordanti, insensibili tanto alla tragica vicenda d’una ragazza di 23 anni, violentata e gettata in una foiba ancora agonizzante, quanto alla ricostruzione storica che ha suffragato la decisione del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi di assegnarle la Medaglia d’Oro al Valor Civile, dopo che già nell’immediato dopoguerra l’Università di Padova, ove lei studiava, le aveva conferito la laurea honoris causa.

“È tuttavia importante – aggiunge Francesca Tubetti, dirigente nazionale del Comitato 10 Febbraio – che l’amministrazione comunale di Monfalcone, località che peraltro visse il terrore dei 40 giorni di occupazione jugoslava alla fine della Seconda Guerra Mondiale, come Gorizia, Trieste, Fiume e l’Istria, intenda intitolare un luogo a Norma Cossetto come contributo per diffondere la conoscenza di una tragedia che è ormai patrimonio di tutta la comunità nazionale. Possa questa rosa bianca incastonata nella scalinata rappresentare un ricordo condiviso nel cuore di tutti”.